Ryanair-baas valt ‘crazy unions' in België aan

Volgens O’Leary zal de staking amper succes hebben. ‘We hebben 150 vluchten geannuleerd, dat is minder dan 6 procent van het totaal. In België moesten we maar 2 of 4 vluchten schrappen. De meeste werknemers melden ons dat ze komen werken.'

Enkel christelijke vakbonden staakt

Ryanair sloot de voorbije weken al voorakkoord met vakbonden in onder meer Italië en Ierland. Maar in België lukte dat nog niet. ‘Als de acties verdergaan, moeten we kijken naar aantal vliegtuigen dat we in België baseren.’ De Ryanair-topman beklemtoonde wel dat het zeker niet zijn bedoeling is om te vertrekken uit Zaventem of Charleroi.