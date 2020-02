Ryanair berispt voor groene claim

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair mag zichzelf in een advertentiecampagne niet het properste luchtvaartbedrijf onder de grote spelers in Europa noemen. Dat heeft de Britse reclamewaakhond Advertising Standards Authority (ASA) woensdag bekendgemaakt.

De ASA oordeelt dat de campagne misleidend is omdat Ryanair nalaat bewijzen aan te dragen voor zijn claim, onder meer door geen cijfers te geven in de advertenties. Bovendien vindt de instantie dat het begrip 'grote luchtvaartmaatschappij' moeilijk te definiëren is.