Ryanair boekt eerste kwartaalwinst sinds uitbraak pandemie

Ryanair boekte in het zomerkwartaal voor het eerst sinds de uitbraak van de pandemie winst. De Ierse lowcostmaatschappij vreest wel voor een moeilijke winter en verwacht verlies over het volledige boekjaar.

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis, die de luchtvaartsector in een diepe crisis duwde, heeft Ryanair een winstgevend kwartaal achter de rug. Tussen juli en september bedroeg de winst 225 miljoen euro.

Maar dat zal onvoldoende zijn om een jaarverlies te vermijden. Tijdens de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar staat de teller nog 48 miljoen euro onder nul. Het bedrijf gaat uit van 100 à 200 miljoen euro verlies voor het volledige jaar.

Tijdens het eerste halfjaar vervoerde Ryanair 39,1 miljoen passagiers, ruim het dubbele van vorig jaar dankzij de invoering van de Europese coronareiscertificaten.

33 gemiddelde ticketprijs De gemiddelde ticketprijs daalde in het eerste halfjaar met 30 procent tot 33 euro.

Maar Ryanair moest wel aanzienlijke kortingen geven om mensen te lokken, waardoor de gemiddelde ticketprijs met 30 procent daalde tot 33 euro. Daarbovenop gaven klanten gemiddeld nog eens 22,50 euro uit aan extraatjes zoals priority boarding of gereserveerde zitjes. Alles samen steeg de omzet met 80 procent tot 2,15 miljard euro.

Ook voor de komende maanden verwacht Ryanair nog geen normalisering van de business. ‘De vooruitzichten voor de winter zijn uitdagend. Het herstel van de boekingen zal aanhoudende prijsstimulatie vergen’, klinkt het. ‘Samen met de stijgende brandstofkosten houdt dat in dat de visibiliteit voor de rest van het boekjaar laag is.’

We zullen pas in het boekjaar 2023 opnieuw winst maken. Michael O'Leary CEO Ryanair

Vandaar de brede vork voor de jaarprognoses. 'We zullen pas in het boekjaar 2023 opnieuw winst maken.'

Hoewel Ryanair door een moeilijke periode gaat, blijft het volop investeren in een nieuwe vloot. Er komen 210 nieuwe Boeing-toestellen van het type 737-8200 bij, met 4 procent extra stoelen en 16 procent minder brandstofverbruik. 'Die stellen ons in staat de kosten per passagier verder te verlagen en de kloof met de concurrentie te vergroten.'

5.000 nieuwe jobs

Topman Michael O’Leary heeft de ambitie om tegen 2026 zowat 225 miljoen passagiers per jaar te vervoeren. Dat is 50 procent meer dan voor de pandemie. In de komende vijf jaar denkt hij 5.000 jobs te zullen creëren.