Ryanair boekt recordwinst in stormachtig jaar

edifica splitst de appartementen in de portefeuille af in een aparte vennootschap, die voor 75 procent in handen komt van externe investeerders. Daar sloot de vastgoedgroep in het Pinksterweekend een princiepsovereenkomst over.

Met de afsplitsing ligt de focus bij Aedifica volledig op zorgvastgoed, voor veel beleggers het 'grijze goud'. Bovendien 'recycleert' de groep zo kapitaal. Dat was belangrijk, want na enkele belangrijke deals in Duits zorgvastgoed schurkte de schuldgraad tegen het feitelijke plafond aan. De forse kapitaalronde van maart vorig jaar was immers zo goed als gespendeerd.

Ondanks alle problemen waar Ryanair mee te kampen kreeg, boekte de luchtvaartmaatschappij vorig boekjaar (eindigend in maart) een recordwinst van 1,45 miljard euro, 10 procent meer dan het jaar eerder.

Ryanair zag zich in september nochtans genoodzaakt om 20.000 vluchten te annuleren door een slechte vakantieplanning en een tekort aan piloten.

CEO Michael O'Leary moest helemaal door het stof en aanvaardde zelfs - uit vrees voor stakingen tijdens de kerstperiode - om de vakbonden te erkennen. Een grote doorbraak voor het personeel aangezien het bedrijf het traditioneel niet te nauw neemt met de sociale bescherming.

100 miljoen extra kosten

O'Leary kon daarmee wel de sociale vrede met piloten en cabinepersoneel min of meer bewaren, maar de loonsverhogingen en betere arbeidsvoorwaarden voor het bestaande personeel zullen het bedrijf dit jaar 100 miljoen euro extra kosten. 'De beschikbaarheid van ervaren piloten in Europa zal de komende 12 maanden krap blijven, wat opwaartse druk zal zetten op de personeelskosten van alle Europese luchtvaartmaatschappijen', klinkt het.

Bovendien verwacht Ryanair dat de hogere brandstofprijzen de komende 24 maanden 'een grote tegenwind' vormen. 'Dit jaar zal onze brandstoffactuur, rekening houdende met het toenemende aantal vluchten, met 400 miljoen euro stijgen', luidt het.

Door dat alles zullen de geschatte kosten per passagier dit jaar 9 procent stijgen. De verwachte groei tot 139 miljoen passagiers (+7%) is onvoldoende om dat te compenseren. De bezettingsgraad van de vluchten (95%) en de gemiddelde ticketprijzen zullen door de concurrentiestrijd vermoedelijk vlak blijven. Voor de Europese ticketprijzen rekent Ryanair evenwel op een stijging later dit jaar als reactie op de toenemende brandstofkosten maar zegt er tegelijkertijd bij dat het 'nul zichtbaarheid' heeft voor het tweede halfjaar.

De financieel directeur Neil Sorahan zegt dat de voorspellingen voor dit jaar 'on the pessismistic side of cautious' zijn. Ryanair verwacht dit jaar 1,25 à 1,35 miljard euro winst, wat betekent dat de winst in het ergste geval met zo'n 14 procent zal dalen.

Niki Lauda

Die verwachtingen houden nog geen rekening met de 100 miljoen euro opstartkosten voor LaudaMotion, waarin Ryanair een belang van 25 procent heeft genomen. Ryanair wil dat belang verder optrekken tot 75 procent en verwacht dat de luchtvaartmaatschappij, opgericht door voormalig F1-piloot Niki Lauda, na twee jaar winstgevend zal zijn.