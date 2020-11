Ryanair duikt diep in rode cijfers

Ryanair ging van maart tot en met september bijna 200 miljoen euro in het rood. Daardoor boekte de Ierse lagekostenspeler voor het eerst in 30 jaar verlies in het cruciale zomerseizoen.

Net als andere luchtvaartmaatschappijen lijdt Ryanair zwaar onder de uitbraak van het coronavirus. Tussen half maart en eind juni bleven alle vliegtuigen van het bedrijf aan de grond. De Ierse lagekostenspeler vervoerde in de eerste helft van zijn boekjaar (maart-september) amper 17 miljoen reizigers, 80 procent minder dan een jaar eerder.

De omzet stortte daardoor in van 5,4 miljard euro naar bijna 1,2 miljard euro, blijkt uit de halfjaarresultaten die het bedrijf maandag publiceerde. Terwijl Ryanair in de eerste helft van 2019 nog meer dan een miljard euro winst boekte, noteerde het bedrijf dit jaar een verlies van 197 miljoen euro. Zo boeken de Ieren voor het eerst in 30 jaar verlies in het lucratieve zomerkwartaal.

'Illegale staatssteun'

Door de nieuwe lockdowns in meerdere Europese landen verwacht Ryanair het komende halfjaar nog dieper in het rood te duiken. Als gevolg van de vele onzekerheden durft het bedrijf geen financiële prognose te publiceren.

Ryanair haalt opnieuw uit naar concurrenten die 'illegale staatssteun' krijgen van Europese regeringen. Volgens het bedrijf verstoort zulke steun de markt en 'stelt het mislukte nationale luchtvaartmaatschappijen in staat de komende jaren vluchten onder de kostprijs aan te bieden'. Ryanair geeft als voorbeeld Air France-KLM en Lufthansa. Ook Brussels Airlines, Lufthansa's dochterbedrijf, kreeg in juli 290 miljoen euro staatssteun van de federale regering.

Volgens topman Michael O'Leary kan Ryanair niettemin als winnaar uit de coronacrisis komen. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen nog 4,5 miljard euro in kas, bespaarde flink op de kosten en haalde geld op met een nieuwe aandelenuitgifte. O'Leary verwacht dat Ryanair zijn aanbod na de crisis minder zwaar zal terugschroeven dan zijn concurrenten. Bovendien zal het bedrijf minder personeelskosten hebben. Zo wil Ryanair in België 172 jobs schrappen.