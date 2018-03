Ryanair in zee met Niki Lauda

Ryanair neemt een belang van 25 procent in LaudaMotion, de nieuwe luchtvaartmaatschappij van de voormalige F1-piloot Niki Lauda.

Niki Lauda herlanceert volgende week zijn luchtvaartmaatschappij onder de naam LaudaMotion. Tegen de zomer wil hij vluchten aanbieden vanuit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Nog geen week na de lanceringsboodschap meldt het bedrijf dat het in zee gaat met Ryanair . De luchtvaartmaatschappij van Michael O'Leary neemt een belang van 25 procent, en is van plan dat zo snel mogelijk op te drijven tot 75 procent als de Europese concurrentiewaakhond daar groen licht voor geeft.

Om drie kwart van LaudaMotion in handen te krijgen, zal Ryanair 'minder dan 50 miljoen euro' betalen. Maar Ryanair zegt daarbovenop 50 miljoen euro te investeren om de opstart van LaudaMotion te ondersteunen.

Derde keer

Niki Lauda (69), die drie keer wereldkampioen Formule 1 werd in de jaren zeventig en tachtig, is al sinds 1979 actief in de luchtvaart. Zijn eerste luchtvaartmaatschappij Lauda Air is nu een onderdeel van Austrian Airlines.

In 2003 richtte hij zijn tweede luchtvaartbedrijf Niki op. Dat bedrijf kwam in handen van de budgetmaatschappij Air Berlin, die vorig jaar in de problemen kwam. Lauda kocht de restanten van Niki onlangs terug en bracht die onder in Laudamotion. De eerste vlucht, op 25 maart, zal van Düsseldorf naar Palma de Mallorca gaan.