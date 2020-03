Ryanair-klanten vrezen niet-terugbetaling vliegtuigtickets

Veel passagiers van Ryanair slagen er niet hun geld terug te krijgen voor een vlucht die werd geannuleerd als gevolg van het coronavirus. 'We willen dat Ryanair stopt met het uitbuiten van de toestand.'

Krijgen reizigers van Ryanair hun geld terug als een vlucht door de coronacrisis niet plaatsvindt? Velen vrezen van niet, blijkt uit een stroom aan reacties op sociale media.

Ryanair kondigde woensdag aan tot dinsdag 24 maart 80 procent van zijn aanbod te schrappen. Vanaf dan ligt de vloot van de Ierse lagekostenspeler zo goed als volledig stil. Op de website van Ryanair kunnen klanten een terugbetaling vragen of hun vlucht flexibel omboeken. Dat blijkt vaak niet mogelijk. Wie de onlineprocedure volgt, krijgt de boodschap 'There was a problem' of 'Please try again later'. Of het vluchtreservatienummer blijkt niet geldig.

Ook de procedure om vluchten om te boeken, botst op kritiek. Op de website stelt Ryanair dat het zijn 'flight change fee' voor alle reizen tussen 13 maart en 30 april afschaft. 'U zult enkel het verschil in ticketprijs betalen', klinkt het. Maar volgens verschillende klanten rekent Ryanair meer geld aan voor een omgeboekte vlucht dan voor een volledig nieuwe boeking van dezelfde vlucht.

Geduld

De klantendienst van Ryanair reageert op klachten met boodschappen als: 'Probeer a.u.b. geduld te tonen. Door het grote aantal aanvragen kan een aanvraag tot terugbetaling meer tijd dan anders innemen. Blijf proberen de aanvraag in te dienen.' Later meldde Ryanair op Twitter dat het bedrijf zijn onlineformulier aan het herstellen is.

Boze reizigers lanceerden woensdag uit protest een onlinepetitie onder de titel 'We want Ryanair to refund flights' ('Wij willen dat Ryanair vluchten terugbetaalt'). 'Ryanair is andere grote luchtvaartmaatschappijen niet gevolgd in het aanbieden van terugbetalingen, noch heeft het vluchten geannuleerd hoewel klanten niet kunnen of mogen reizen', klinkt het boos. 'We willen dat Ryanair stopt met het uitbuiten van de toestand.' Op een dag tijd ondertekenden honderden mensen de petitie.

Een woordvoerster van Ryanair wilde niet reageren op vragen van De Tijd. 'Als gevolg van de Covid-19-crisis zijn we bezig met communicatie voor onze klanten. Het persteam zal momenteel niet reageren op mediavragen.'