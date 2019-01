Ryanair: lagere ticketprijzen, lagere winstverwachting

De Ierse budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair heeft een winstwaarschuwing gegeven. En is niet echt optimistisch over de toekomst.

Het resultaat van Ryanair over het gebroken boekjaar 2019 komt nu naar verwachting uit op 1 miljard euro, terwijl de prijsvechter eerder rekende op 100 miljoen tot 200 miljoen euro meer. Het aandeel dook vrijdag lager na opening van de beurs.

De bijstellingen zijn te wijten aan overcapaciteit in Europa, waardoor de prijzen van tickets onder druk staan. Ryanair verwacht dan ook dat de ticketprijzen in het winterseizoen met 7 procent zullen dalen in de plaats van de eerder verwachte daling met 2 procent.