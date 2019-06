Ryanair moet schadevergoedingen betalen aan gestrande reizigers

De rechtbank in Charleroi heeft de luchtvaartmaatschappij Ryanair veroordeeld tot het uitbetalen van schadevergoedingen aan 377 passagiers. Het bedrijf had vluchten geannuleerd door een aangekondigde staking.

De zaak gaat terug op een reeks geannuleerde vluchten in de herfst van 2017. Ryanair annuleerde de vluchten en bracht de passagiers pas kort voor hun vertrek op de hoogte, ook al waren de stakingen ruim op voorhand aangekondigd door de vakbonden.

Europese regels schrijven voor dat de passagiers recht hebben op compensatie als hun vlucht minder dan 14 dagen voor het vertrek geannuleerd wordt. De Ierse budgetmaatschappij weigerde te betalen omdat er volgens haar sprake was van overmacht.

Twee claimorganisaties, Airhelp en Happy Flights, verzamelden de klachten van gedupeerde reizigers en trokken naar de rechtbank, met de hulp van het advocatenkantoor De Groote-De Man. In totaal gaat het om 172 procedures van 592 passagiers.

105.000 euro

Vrijdag deed de ondernemingsrechtbank een uitspraak in de eerste 83 dossiers. Ryanair moet ruim 105.000 euro aan schadevergoedingen en gerechtskosten betalen, maar dat bedrag kan nog oplopen. Volgende week vrijdag volgt de uitspraak in de volgende 18 procedures, de overige 72 worden eind augustus behandeld.

Volgens De Man is het een van de eerste keren dat in Europa op dergelijke wijze en op zo'n grote schaal procedures gevoerd worden. Hij noemt het vonnis ‘een belangrijk precedent voor rechtszaken in heel Europa’.