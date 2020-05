Ryanair raakt voorlopig niet aan Belgische activiteiten

Ryanair heeft voorlopig geen plannen om in de Belgische activiteiten te hakken. De Ierse maatschappij wil in Europa 3.000 jobs schrappen.

Die jobs zullen sneuvelen door de sluiting van verlieslatende Britse, Duitse en Spaanse basissen van waaruit de Ierse maatschappij vliegt. Het is pas later en ‘indien nodig’ dat activiteiten in Italië, België en Centraal- en Oost-Europa in het vizier kunnen komen, zegt topman Michael O’Leary.

Ryanair wil niet alleen duizenden banen van piloten en cabinepersoneel wegsnijden, de Ierse lowcostmaatschappij wil het overblijvende personeel ook minder betalen. In België zijn daarover al onderhandelingen met de vakbonden aan de gang. De directie wil de lonen van het cabinepersoneel met 10 procent en die van de piloten met 20 procent verlagen, meldde de christelijke vakbond vorige week.

Minder cash verbrand

Intussen blijft Ryanair ook lijden onder de coronacrisis. Alleen al in het huidige kwartaal rekent de Ierse maatschappij op een verlies van 200 miljoen euro. Wekelijks ziet de maatschappij 10 tot 15 miljoen euro aan cash buitenvliegen omdat de meeste toestellen aan de grond staan. Dat is wel een flinke verbetering tegenover maart, toen Ryanair een cashburn van 200 miljoen euro of zowat 50 miljoen euro per week te slikken kreeg.

Duizend vluchten

Mensen kijken naar augustus en september om naar de zon te gaan voordat kinderen terug naar school moeten. Neil Sorahan Financieel directeur Ryanair

En O'Leary ziet de toekomst niet al te somber in. Vanaf juli rekent de topman erop dat zijn maatschappij dagelijks circa 1.000 vluchten kan uitvoeren. Daarmee wordt het overgrote deel van het netwerk weer in dienst genomen. Volgens financieel directeur Neil Sorahan is er een verbetering te zien in het aantal boekingen. ‘Mensen kijken naar augustus en september om naar de zon te gaan, voordat de kinderen terug naar school moeten. Voor het hele boekjaar, dat loopt tot maart 2021, rekent Ryanair op 80 miljoen passagiers. Het afgelopen boekjaar waren er dat 149 miljoen. De nettowinst steeg toen van 885 miljoen naar 1 miljard euro. Een winstvooruitzicht voor dit boekjaar noemt O’Leary ‘onmogelijk’.

Kas goed gevuld

4,1 miljard Reserve Met een cashreserve van 4,1 miljard euro is Ryanair goed gewapend om de crisis te doorstaan.