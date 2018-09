Ryanair schrapt 190 vluchten op stakingsdag

De vakbonden maakten zich eerder op de dag kwaad dat Ryanair tickets blijft verkopen voor de stakingsdag vrijdag. 'Dat geeft nogmaals aan dat het geen respect heeft voor zijn werknemers, noch voor de klanten', luidde het in een vakbondsmededeling.

Na een zomer die stijf stond van de conflicten en waarbij stewards en piloten staakten in onder andere België, Ierland en Duitsland kondigden vakbonden in België, Nederland, Italië, Spanje en Portugal 'de grootste staking ooit’ van het cabinepersoneel aan. Die gaat vrijdag 28 september om middernacht in en zal 24 uur duren.