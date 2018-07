Ryanair schrapt 50 vluchten van en naar België door tweedaagse staking

In heel Europa schrapt de luchtvaartmaatschappij 300 vluchten op woensdag 25 en donderdag 26 juli.

De luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt omwille van de staking van het cabinepersoneel op 25 en 26 juli tot 300 van de 2.400 dagelijkse vluchten . Dat meldt Ryanair woensdag in een mededeling. Dat zijn er meer dan het cijfer van 200 dat vorige week circuleerde.

In Spanje worden tot 200 van de ruim 830 dagelijkse vluchten geschrapt en in Portugal maximaal 50 van de 180 vluchten.

Erkenning van vakbonden

Het Europese vakbondsfront had eind april de Ryanair-directie tot 30 juni gegeven om het cabinepersoneel meer garanties te geven over hun arbeidsomstandigheden. Daarnaast draait het sociaal conflict rond twee oude eisen: de erkenning van de lokale vakbonden en de toepassing van de lokale sociale wetgeving, die doorgaans strenger is dan de Ierse.