Ryanair schrapt op 10 augustus 104 Belgische vluchten

De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt op 10 augustus 104 vluchten van en naar België wegens de oproep aan de piloten om die dag te staken.

Dat heeft Ryanair vrijdag gemeld. 'Omdat de pilotenvakbonden in België opgeroepen hebben tot een staking op 10 augustus, zien we ons jammer genoeg verplicht om 104 vluchten van en naar België te annuleren op meer dan 2.400 Europese vluchten' die dag, zo meldt Ryanair in een persbericht.

Ryanair geeft aan dat de getroffen klanten reeds op de hoogte gebracht zijn via e-mail of sms en omgeboekt worden naar een andere Ryanair-vlucht (of hun geld terugkrijgen). 'We verontschuldigen ons bij onze klanten voor de hinder door deze stakingen', klinkt het nog.

Woensdag hadden de vakbonden de in België gebaseerde piloten van Ryanair opgeroepen om te staken op 10 augustus. Het is nog onduidelijk hoe goed die oproep zal worden gevolgd, maar de maatschappij neemt blijkbaar het zekere voor het onzekere door nu al vluchten te schrappen en de passagiers een week van tevoren in te lichten.

Eind juli, op 25 en 26 juli, legde het cabinepersoneel van Ryanair al het werk neer in België en andere landen. Toen werden meer dan 135 vluchten van en naar Brussel en Charleroi geannuleerd, wat een effect had op meer dan 23.000 reizigers.

Bemiddelaar

Ook elders in Europa wordt nog steeds actie gevoerd bij Ryanair. Het personeel eist onder meer betere werkomstandigheden. In Ierland heeft Ryanair vrijdag de tussenkomst van een bemiddelaar gevraagd in het aanslepende conflict met de Ierse piloten die voor de vierde dag staakten en ook op 10 augustus willen staken, net als hun Zweedse collega's.

De Spaanse vakbond SEPLA heeft dan weer een klacht ingediend tegen de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij wegens 'onregelmatigheden' in de contracten van zijn Spaanse piloten. SEPLA geeft in een persbericht te kennen dat 'na een jaar van onderhandelen, de weigering van Ryanair om het Spaanse arbeidsrecht te erkennen en toe te passen voor zijn Spaanse piloten, de vakbond verplicht om de gerechtelijke weg op te gaan' en een klacht in te dienen in Madrid.

De vakbonden eisen dat Ryanair de wetgeving toepast van het land waarin het actief is, terwijl het bedrijf enkel de Ierse wetgeving wil toepassen. Ze verwijten Ryanair 'op de limiet van de legaliteit' te werken en voor 'oneerlijke concurrentie' te zorgen.