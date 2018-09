Ryanair schrapt vrijdag 25-tal vluchten van en naar België

In heel Europa zijn 250 vluchten geschrapt op een totaal van 2.400 Ryanair-vluchten. De bonden in diverse Europese landen staken vrijdag tegen het beleid van Ryanair.

Woensdag had topman Michael O'Leary tijdens een persconferentie nog gesproken van 'twee of vier' geannuleerde vluchten op de luchthavens van Brussel en Charleroi.

Kenny Jacobs herhaalde donderdag ook de oproep die zijn baas O'Leary woensdag al had gericht tot de vakbonden: dat ze 'moeten onderhandelen in plaats van te staken'. 'Ryanair heeft aanvaard om in België de lokale wetgeving inzake arbeidsomstandigheden, fiscaliteit en sociale zekerheid toe te passen. De bonden moeten naar de onderhandelingstafel komen om afspraken te maken in plaats van nog meer te staken', luidt het.