Ryanair schroeft aanbod met 20 procent terug in september en oktober

De Ierse budgetvlieger Ryanair snijdt in zijn vliegcapaciteit zodra de zomervakantie afloopt. De luchtvaartmaatschappij reageert daarmee op een daling van het aantal boekingen de jongste tien dagen. Het bedrijf wijt die aan de onzekerheid bij de consumenten nu er in een aantal Europese landen weer meer coronabesmettingen worden vastgesteld.

Er worden geen bestemmingen geschrapt, maar Ryanair snijdt vooral in de frequentie van een aantal vluchten. Dat is vooral het geval voor bestemmingen in Spanje, Frankrijk en Zweden, landen waar de reisbeperkingen werden verstrengd, aldus Ryanair. Er kunnen ook minder vluchten plaatsvinden van en naar Ierland, omdat de meeste EU-reizigers die naar Ierland trekken bij aankomst 14 dagen in quarantaine moeten.

Voorspelde vrees

Sinds 1 juli voert Ryanair, dat vorige maand zijn doelstelling voor het komende jaar terugschroefde van 80 miljoen naar 60 miljoen passagiers, weer ongeveer 40 procent van zijn vluchtschema uit. De Ierse lowcostmaatschappij plande in augustus op 60 procent van de normale capaciteit te draaien, en het aanbod in september op te trekken tot ongeveer 70 procent, maar ze moet die plannen nu bijsturen.

Bij de publicatie van de dramatische kwartaalresultaten eind juli uitte Rynair al de bezorgdheid over een tweede golf. Het bedrijf rapporteerde toen een omzetcrash van 95 procent en waarschuwde voor de toekomst. 'Het is onmogelijk te zeggen hoelang het effect van de pandemie nog duurt. Een tweede golf in Europa in de herfst, samen met het jaarlijkse griepseizoen, is onze grootste vrees op dit moment', klonk het bij Europa's grootste budgetvlieger.