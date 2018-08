Ryanair sluit historische cao

Voor het eerst heeft de Ierse budgetvlieger een collectieve arbeidsovereenkomst bereikt. Ryanair hoopt de deal waarmee de Italiaanse piloten instemden nu ook te kunnen afsluiten in andere Europese landen.

Ontslagvergoedingen en het recht op ouderschapsverlof. Dat zijn enkele elementen uit de historische arbeidsdeal van Ryanair , dat jarenlang bekendstond als een werkgever met een zeer slecht personeelsbeleid dat gebaseerd was op de Ierse wetgeving. Deze zomer teisterden stakingen van ontevreden personeelsleden de dienstverlening van de budgetvlieger.

Een meerderheid van de piloten die aangesloten zijn bij de luchtvaartvakbond Anpac heeft ingestemd met een collectieve arbeidsovereenkomst. Het zal dan gelden voor meer dan 300 Italiaanse Ryanair-piloten. De Italiaanse vakbonden onderhandelen nu ook over een cao voor het vliegend personeel dat gebaseerd is in Italië.