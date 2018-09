Ryanair-topman O'Leary: 'Ik moet beter presteren'

Ryanair-topman Michael O'Leary vindt dat hij een tandje moet bijsteken. Dat heeft hij woensdag gezegd, daags voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de lowcostmaatschappij.

O'Leary deed de uitspraak in reactie op vragen over een hack bij branchegenoot British Airways onlangs. 'Ik ben niet meer in de positie om kritiek te hebben op anderen gezien mijn prestaties van de afgelopen twaalf maanden. Ik heb genoeg te doen bij Ryanair en ik moet overduidelijk aan mijn eigen prestaties werken', klonk het deemoedig.

Ryanair ligt in meerdere landen in Europa in de clinch met vakbonden. Stakingen, hogere brandstoffenprijzen en de toegenomen concurrentie lijken dit boekjaar te leiden tot de eerste winstdaling sinds 2014. Het cabinepersoneel van Ryanair heeft voor vrijdag 28 september een nieuwe stakingsactie aangekondigd in Belgiƫ, Duitsland, Nederland, Italiƫ en Spanje. Ryanair wil dat die actie wordt afgeblazen. De maatschappij toonde zich deze week bereid vakbondsdelegaties te erkennen.

Ook Europees commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen mengde zich woensdag in de zaak. In verschillende media drong ze erop aan dat de Ierse budgetvlieger onmiddellijk overal het lokale arbeidsrecht gaat toepassen en niet wacht op de uitkomst van onderhandelingen met de vakbonden.