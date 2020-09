Ryanair wil 172 Belgische jobs schrappen

Ryanair wil 172 banen schrappen in ons land. Dat heeft de Ierse luchtvaartmaatschappij laten weten aan de vakbonden. Dat is twee keer zoveel als de 88 Belgische ontslagen die Ryanair begin juli aankondigde .

Toen was er sprake van 44 piloten en 40 stewards die hun job zouden verliezen. Nu is de baan van 106 cabineleden en 66 piloten in gevaar, aldus ACV Puls-secretaris Hans Elsen.

In het tweede kwartaal zag Ryanair zijn trafiek met 99 procent terugvallen en boekte het een verlies van 185 miljoen euro. Vanaf 1 juli voerde Ryanair, dat zijn doelstelling voor het komende jaar terugschroefde van 80 miljoen naar 60 miljoen passagiers, wel weer ongeveer 40 procent van zijn vluchtschema uit. In augustus was dat 60 procent, maar door de dreigende tweede coronagolf en een minder aantal bestellingen is het aantal vluchten in september en oktober alweer met een vijfde verlaagd.