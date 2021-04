Ryanair wil tegen 2030 een achtste duurzame brandstof gebruiken

Een achtste van Ryanairs vloot moet binnenkort vliegen op duurzame brandstoffen. Dat zei de luchtvaartmaatschappij donderdag.

CEO Michael O’Leary reageert daarmee op de milieutaksen die veel Europese landen invoeren en die een grote bedreiging vormen voor de lagekostenmaatschappijen. Ook British Airways had zich er al toe verbonden om 10 procent van zijn vloot te laten vliegen op duurzame brandstof. Vliegtuigmaatschappijen krijgen almaar meer te kampen met imagoschade door hun grote uitstoot van CO₂.

Als grootste luchtvaartmaatschappij van Europa hebben we de plicht onze impact op het milieu tot een minimum te beperken. Thomas Fowler Directeur duurzaamheid Ryanair

Met de vergroening van hun vloot lijken de vliegtuigmaatschappijen te willen inspelen op de vliegschaamte van een groeiend aantal passagiers.

Ryanair zegt dat het een van de laagste niveaus van koolstofuitstoot per passagier in Europa heeft. Dat komt door het hoge aantal passagiers dat het in zijn jets perst, het beperkte aantal lege stoelen en de lage gemiddelde leeftijd van zijn vloot. Critici zeggen dat het goedkope bedrijfsmodel mensen aanmoedigt vaker te vliegen en de groei van het totale aantal passagiers stimuleert.

Ryanair beweerde eerder in een advertentie het properste luchtvaartbedrijf van de grote spelers in Europa te zijn, maar werd daarvoor teruggefloten door de Britse reclamewaakhond ASA, omdat het geen bewijzen of cijfers aandroeg.

Frituurolie

Duurzame brandstoffen zijn gemaakt van gebruikte frituurolie of dierlijk afvalvet, maar ze kunnen ook gewonnen worden uit bosafval en energiegewassen, zoals snelgroeiende planten en algen. Over het algemeen produceert duurzame vliegtuigbrandstof tot 70 procent minder koolstof dan fossiele brandstoffen. Dat geeft de luchtvaartsector de mogelijkheid groener te vliegen in afwachting van nog groenere vliegtuigen die hybride, elektrisch of op waterstof zouden vliegen. Die komen er mogelijk vanaf 2030.