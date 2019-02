Ryanair ziet ticketprijzen nog niet stijgen

De budgetvlieger Ryanair duikt over het derde kwartaal 19,6 miljoen euro in het rood en ziet niet meteen beterschap. ‘De overcapaciteit in Europa zal de prijzen van vliegtickets blijven onder druk zetten.’

Ryanair is er in de drie maanden tot einde december niet in geslaagd om een stijging van het aantal passagiers met acht procent en van de omzet met negen procent (tot 1,53 miljard euro) om te zetten in netto winst. De scherpe prijsconcurrentie in Europa en hogere kosten voor brandstof en personeel deden de onderste lijn van de resultatenrekening 19,6 miljoen euro onder nul gaan.