SAS krijgt noodmiljoenen van Zweden en Denemarken

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij zegt ruim 1 miljard euro nodig te hebben om de coronapandemie te overleven.

De belangrijkste aandeelhouders van SAS, Zweden en Denemarken, zijn bereid SAS financieel bij te springen.

Zweden legt het parlement een plan voor om tot 5 miljard kronen (474 miljoen euro) te investeren. In ruil zou de maatschappij hoge klimaatdoelstellingen moeten halen. Volgens SAS is ook de Deense regering bereid te investeren, maar een bedrag is niet bekend.

De luchtvaartmaatschappij denkt 12,5 miljard kronen (1,2 miljard euro) aan nieuwe investeringen nodig te hebben om de coronacrisis te overleven. Zweden en Denemarken hebben elk meer dan 14 procent van SAS in handen. De andere eigenaars zijn privéspelers, waaronder pensioenfondsen en verzekeringsbedrijven.

Net als veel andere luchtvaartmaatschappijen kreeg SAS het moeilijk tijdens de coronacrisis. Eind april kondigde de maatschappij aan 1.900 jobs te willen schrappen in Zweden, 1.300 in Noorwegen en 1.700 in Denemarken. Het gaat om 40 procent van het personeel.