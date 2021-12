Sabena Aerospace lijft deel van Lufthansa Technik in

Sabena Aerospace breidt fors uit, zowel in België als internationaal. Het Belgische vliegtuigonderhoudsbedrijf neemt een reeks activiteiten over van het Duitse Lufthansa Technik.

Daarnaast komt ook LTMI in handen van Sabena Aerospace. Dat zijn de lijnonderhoudsactiviteiten voor klanten buiten Duitsland van Lufthansa Technik. In dat onderdeel zitten het Duitse hoofdkantoor van LTMI in Frankfurt en de activiteiten in Amsterdam (Nederland), Palma (Spanje), Johannesburg en Kaapstad (Zuid-Afrika), Tel Aviv (Israël) en Kigali (Rwanda).