Silicon Valley-zwaargewichten willen naar de maan

Er is een nieuwe speler opgedoken in de race naar de maan. De Open Lunar Foundation, een verzameling toplui en ingenieurs van technologiebedrijven uit Silicon Valley, onderzoekt de mogelijkheden om een kleine vestiging op de maan te stichten. Bij de oprichters zitten een aantal grote namen, zoals de astronaut Chris Hadfield en Simon Worden, de voormalige directeur van het onderzoekscentrum van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Als we willen dat dingen anders gebeuren op de maan dan op de aarde, dan moeten we nu nu beginnen te experimenteren.

De groep, van wie velen banden met de NASA hebben, schat dat ongeveer 2 à 3 miljard dollar nodig is voor een kleine vestiging. Dat lijkt een grote som, maar moet haalbaar zijn gezien de toenemende interesse in de maan. Tot nu toe werd ongeveer 5 miljoen dollar opgehaald.

Open source

Opmerkelijk is dat de vestiging niet gebonden is aan een bepaald land of bedrijf. De technologie moet het resultaat worden van een gemeenschappelijke inspanning. Via een opensourceaanpak kunnen experts van verschillende landen en achtergronden samenwerken en data en technologie delen.