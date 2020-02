Skeyes dreigt met staking

De christelijke vakbond dient een stakingsaanzegging in bij Skeyes, nadat de directie tijdens een paritair comité vrijdag 'contractbreuk' heeft gepleegd.

Mogelijk staken de luchtverkeersleiders van Skeyes aan het einde van de krokusvakantie. Er is onenigheid over de 'premie-uren' die luchtverkeersleiders kunnen opnemen. 'Dat zijn niet-gepresteerde uren', zegt Skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. Luchtverkeersleiders krijgen ze bijvoorbeeld als ze onverwacht worden opgeroepen voor een dienst. Ze werken dan een shift, maar krijgen daarbovenop extra uren toegekend.

Op het paritair comité werd daarover een nieuwe regeling voorgesteld. Luchtverkeersleiders kunnen de uren opsparen om vroeger hun carrière te beëindigen, ze kunnen de uren laten uitbetalen of ze omzetten in extra verlofdagen. In dat laatste luik schuilt volgens de christelijke vakbond contractbreuk.