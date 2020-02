Slim gespeeld van de Dassaults...

Het Franse luchtvaartbedrijf krijgt voor de helft van zijn Sabca-aandelen 4,5 keer meer dan het ervoor betaalde. Een bonus van 26 miljoen euro.

Maart 2019. Het Nederlandse Fokker verkoopt zijn belang van 43,6 procent in Sabca aan de andere grootaandeelhouder, het Franse Dassault. De prijs? 7,5 miljoen euro, of 7,17 euro per aandeel. Dat is een korting van bijna 70 procent op de jongste beurskoers waartegen er effectief handel was: 23 euro.

Eén maand later kondigt Dassault aan dat het zijn participatie van 96,85 procent in het Belgische luchtvaartbedrijf te koop zet. De koper? Een joint venture tussen Sabena Aerospace en de FPIM. De deal werd vrijdag bekendgemaakt.

De twee overnemers betalen 32,08 euro per aandeel om de buit binnen te halen. Dat is 4,5 meer dan wat Dassault Fokker betaalde.

Vanwaar het verschil?

Het lijkt enerzijds te wijten aan de turbulenties waarin de Britse Fokker-overnemer GKN rond die periode zat. De verkoop van de aandelen was een middel om snel en relatief eenvoudig cash vrij te maken. Fokker werd in 2015 overgenomen door het Britse beursgenoteerde GKN. Dat werd na een felle overnamestrijd in 2018 ingelijfd door het industriële conglomeraat Melrose.

Anderzijds was het aantal vrij verhandelbare aandelen, de zogenaamde free float, zo laag en de handel zo beperkt dat de koers van 23 euro niet richtinggevend was voor de waarde van Sabca.