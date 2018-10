Sociaal overleg Aviapartner gaat vierde dag in

De vakbonden en de directie van de bagageafhandelaar Aviapartner gaan maandag opnieuw om de tafel zitten. De bonden vrezen dat de directie geen akkoord wil, maar aanstuurt op een faillissement.

De vakbonden en de directie van de bagageafhandelaar Aviapartner gaan maandag de vierde dag van de onderhandelingen in. De staking duurt nog zeker de hele dag. 110 van de 630 vluchten op Brussels Airport worden geannuleerd, zegt Anke Fransen, de woordvoerster van de luchthaven.

Donderdag legde het personeel van Aviapartner spontaan het werk neer uit protest tegen de chronisch barre werkomstandigheden en bodemsalarissen in slechte statuten. Sindsdien zaten de bonden en de directie al elke dag samen, zonder succes. De directie verliet zondagavond de onderhandelingstafel om berekeningen te maken over de voorstellen van de bonden. Ze keerde die avond niet meer terug.

De vakbonden blijven ook in de nieuwe gespreksronde argwanend. 'We beginnen met goede moed aan de gesprekken', zegt Lieveke Norga van het ACV. 'Maar ik blijf erbij. Als de directie een akkoord had willen bereiken, had ze het vrijdagavond al gehad. Er is meer aan de hand.'

Zondag bleek dat Aviapartner in slechte financiële papieren zit. De Belgische tak boekt stevige verliezen, heeft geen marge om die op te vangen en torst veel schulden. De vakbonden vrezen dat de directie niet langer geïnteresseerd is in een oplossing en aanstuurt op een faillissement.