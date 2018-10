Sociaal overleg bij Aviapartner mislukt, staking tot dinsdag

Het overleg tussen de directie en bonden bij de bagage- en cargoafhandelaar zit muurvast.

De liberale vakbond ACLVB meldt dat de directie van Aviapartner de onderhandelingen heeft afgebroken. 'De directie verliet om 18u30 de onderhandelingstafel om een aantal voorstellen van de vakbonden door te rekenen. Ze zijn iets gaan eten in het Sheraton-hotel.' Maar de vier directielieden, onder wie voorzitter en aandeelhouder Laurent Levaux, keerden volgens de bonden nooit terug aan tafel. 'De directie bleef ook maar neen zeggen op onze voorstellen', aldus Fouad Bougrine van ACLVB. 'Maar ons pakket voorstellen was een breekpunt.'

De bonden besloten er rond 22u30 zelf een streep onder te trekken. Er zou maandag opnieuw gesproken worden, maar de staking duurt zeker nog de hele dag, luidt het bij ACLVB. Zondag zijn 150 van de 550 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Vliegmaatschappijen proberen zoveel mogelijk vluchten om te leiden, maar toch is het al dagen chaos op Zaventem. Aviapartner deelt met Swissport een duopolie rond de bagagebehandeling.

Bodemsalarissen

Bij Aviapartner wordt al sinds donderdag gestaakt. De staking brak uit over de chronische barre werkomstandigheden van het personeel dat bovendien aan bodemsalarissen in slechte statuten moet werken, stellen de bonden. De vraag werpt zich op of er niet veel meer op het spel staat bij Aviapartner. Het bedrijf zit in financieel slechte papieren, bewijst de recent gepubliceerde jaarrekening voor 2017 nog maar eens. De vakbonden vrezen dat de directie niet langer geïnteresseerd is in een oplossing, daarom sleper speelt in de onderhandelingen en aanstuurt op een faillissement.

CEO Brussels Airport: 'Tijd om staking op te schorten' CEO Arnaud Feist van Brussels Airport roept op om de staking bij Aviapartner zo vlug mogelijk op te schorten. 'We maken een dramatische toestand mee, met meer dan 500 geschrapte vluchten sinds donderdagavond en 63.000 mensen die niet op vakantie kunnen vertrekken of niet naar België kunnen terugkeren', zegt Feist aan de Franstalige openbare omroep RTBF. 'Ik vraag iedereen een inspanning te doen om zo vlug mogelijk tot een akkoord te komen. De schade voor zowel reizigers als luchthaven is nu al enorm.' Tussen Feist en bonden vond intussen overleg plaats. De bonden zouden hem een lijst bezorgen met de belangrijkste grieven over de in hun ogen lamentabele werkomstandigheden.

Het gaat al ruim tien jaar slecht met Aviapartner. Dat kwam in 2005 in handen van het Britse private equity fonds 3i en Laurent Levaux, die elk 50 procent verwierven. De Britten zochten na zwaar verlies de uitgang en verkochten in 2014 aan het Amerikaanse HIG Capital. Levaux bleef aan als aandeelhouder en CEO. Twee jaar later zette Levaux een stap opzij, in de nasleep van een zoveelste sociaal conflict.

Levaux bleef aan als voorzitter. Er werd gefluisterd dat Levaux niet door één deur kon met de top van Brussels Airport en voor Zaventem belangrijke vliegmaatschappijen. Er kwam een nieuwe CEO om de onderhandelingen over een nieuw bagage-contract niet te hypothekeren. Aviapartner kreeg dit voorjaar een nieuw contract tot 2021, net als Swissport. Al moet gezegd dat er amper interesse was van concurrerende bedrijven om op Zaventem actief te worden.

Boven de breuk in het overleg hangt een totaal verziekte sfeer tussen bonden en directie. De vakbonden zeggen al dagen dat ze spreken met een totaal incompetente directie. Die verwijt de bonden op zijn beurt al dagen desinformatie te verspreiden, werkwilligen tegen te houden en een totaal gebrek aan empathie voor de reiziger. Een eerste,verzoeningspoging door een sociaal bemiddelaar van de overheidsdienst Werk werd zondagochtend een fiasco. De bemiddelaar moest zijn poging na een halfuur staken. Bonden en directie gingen in de namiddag opnieuw op Brussels Airport samen zitten, met 'meer getrokken messen dan ooit.'

Schep bovenop

Laurent Levaux doet er zelfs nog een schep bovenop. 'Het vertrouwen tussen de directie en de vakbonden is na dit weekend compleet zoek', klonk het tegenover Belga. 'Een vakbondsafgevaardigde noemde mij zelfs openlijk een racist die niet met Noord-Afrikanen wil werken. Ik vind dit schandelijk. Wij hebben veel Marokkaanse werknemers in dienst.'

'Wij kunnen ons niet wapenen tege wilde stakingen. In andere landen waar Aviapartner actief is, zoals Frankrijk, Italië en Spanje, is zoiets niet mogelijk. Dus staan wij met de rug tegen de muur. We kunnen niet zomaar verhuizen. Wilde stakingen breken te gemakkelijk en te geregeld uit op Brussels Airport. Niet alleen bij Aviapartner maar ook bij Swissport, DHL, Belgocontrol en de douanediensten', luidt het.

Levaux noemt het geen centen- maar een princiepskwestie. 'Bij het uitbreken van de staking hebben wij onmiddellijk voorstellen gedaan. Drie dagen later zijn we nog altijd aan het onderhandelen. We hebben een heel weekend verloren. Meer dan 50.000 passagiers zijn in de kou blijven staan en zagen hun vakantie gehypothekeerd.'

Levaux ontkent ook dat het bedrijf weigert financieel over de brug te komen, zoals de bonden stellen. 'Werknemers die daar recht op hadden, hebben wij woensdag een premie betaald van 250 euro. Die bonus was eerder afgesproken met de bonden. Wij zijn die afspraak strikt nagekomen. Daags nadien brak de staking uit en nu leggen de bonden voorstellen voor nieuwe premies op tafel. Dat hadden ze een week eerder moeten aankaarten.'

De bonden eisten daarnaast de omzetting van 30 interims in vaste krachten. 'Voor 78 interimkrachten wacht een tijdelijk contract voor zes maanden. Enige voorwaarde is dat ze al twee maanden bij ons werken.' Levaux ontkent ook opnieuw dat de 880 personeelsleden slecht betaald worden.