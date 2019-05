SpaceX lanceert eerste satellieten voor snel internet

Het Californische ruimtevaartbedrijf SpaceX is gestart met de uitbouw van een wereldwijd netwerk voor snel internet. Kostprijs: 2,7 miljard euro per jaar.

Zwaarste ooit

De satellieten komen op ongeveer 550 kilometer hoogte in de atmosfeer. Dat is hoger dan het ISS, maar lager dan de meeste andere satellieten. Dat moet de internetsnelheid bevorderen. Elke satelliet van Starlink weegt zo'n 227 kilogram. Het was de zwaarste lading ooit voor SpaceX.

SpaceX wil vanuit de ruimte een breedbandnetwerk lanceren, in concurrentie met bijvoorbeeld de start-up OneWeb - die wordt gesteund door Airbus - of het Kuiper-project van Amazon. Voorlopig heeft Starlink alleen in de VS de toestemming om internet aan te bieden.