SpaceX-raket met enkel toeristen succesvol gelanceerd

Onder luid gejuich is in Florida de Falcon 9-draagraket van het ruimtevaartbedrijf SpaceX met vier ruimtetoeristen aan boord opgestegen.

De herbruikbare Falcon 9-draagraket van het ruimtevaartbedrijf SpaceX met vier ruimtetoeristen aan boord is woensdagavond (lokale tijd) opgestegen van het Kennedy Space Center in Florida.

De lancering was voorzien tussen 02.02 uur en 07.02 uur Belgische tijd. Om 02.02 uur waren de omstandigheden goed en vertrok de raket, een vuurbal lichtte de hemel in Cape Canaveral op.

Het vaartuig komt maximaal 540 kilometer van de aarde. De laatste keer dat mensen zo ver weg gingen, was in 2009. Na een verblijf van ongeveer drie dagen in de ruimte keren de bemanningsleden terug op aarde. Het vaartuig plonst dan, hangend aan een parachute, in de Atlantische Oceaan.