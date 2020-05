Spacemafkees lanceert zich geschiedenis in

M/V van de week | Elon Musk

Als technisch niets fout loopt en de weergoden willen mee, lanceert ondernemer Elon Musk zich zaterdagavond de geschiedenisboeken in. Nadat slechte weersomstandigheden woensdag een stokje hebben gestoken voor de plannen om twee Amerikaanse astronauten het zwerk in te schieten, ondernemen Musks bedrijf SpaceX en de NASA zaterdagavond om 21.22 uur Belgische tijd een nieuwe poging.

Als het lukt, is dat niet alleen de eerste keer sinds 2011 dat Amerikaanse astronauten met een Amerikaans tuig de ruimte in worden gelanceerd - bestemming: het internationaal ruimtestation ISS. Het zou vooral de eerste keer ooit zijn dat een privébedrijf erin slaagt een bemande vlucht tot een goed einde te brengen.

Mars

SpaceX zag bijna 20 jaar geleden het levenslicht, nadat Musk stevig had gecasht bij de verkoop van het online betaalbedrijf Paypal. Met de 180 miljoen dollar die hij aan zijn internetavontuur overhield, besloot hij zich te werpen op twee andere domeinen die hij als essentieel zag voor het voortbestaan van de mensheid op lange termijn. Een van die domeinen was duurzaam transport - iets wat zou resulteren in zijn rol bij de fabrikant van elektrische auto’s Tesla en het zonne-energiebedrijf SolarCity. Maar nog voor sprake van Tesla was, besloot Musk zich te wagen aan de ruimte, een plek die we volgens de ondernemer moeten koloniseren als we als soort willen overleven.

Paypal Elon Musk stond mee aan de wieg van het onlinebetaalbedrijf Paypal. Toen dat begin jaren 2000 verkocht werd aan eBay cashte hij 180 miljoen dollar. Kolonie Musk wil een impact hebben op de ruimtevaart. Zijn doel is een kolonie op Mars te stichten. Dat is in zijn ogen essentieel voor het overleven van de mensheid.



SpaceX Omdat het te duur bleek op anderen te rekenen voor ruimtevervoer, besloot hij zelf een bedrijf op te richten dat de kosten van ruimtevaart kon drukken. Met SpaceX ontwikkelde Musk een raket die deels herbruikbaar is.



Ergernis Musk heeft veel bewonderaars, maar zijn wispelturig gedrag wekt ook veel ergernis. Op Twitter gaat hij met de regelmaat van de klok uit de bocht.





Dat ruimteproject zag er aanvankelijk niet uit als SpaceX. Het plan van Musk was een soort serre met planten naar Mars te lanceren, om te kijken wat daaruit te leren viel en om mensen te enthousiasmeren over de rode planeet. Maar project Mars Oasis bleek al snel op een praktisch obstakel te botsen: een serre naar Mars schieten bleek onbetaalbaar.

En dus veranderde Musk het geweer van schouder. Wilde hij ooit op Mars geraken, dan moest hij het betaalbaar maken om raketten te lanceren. Daarom pompte hij in 2002 100 miljoen dollar in SpaceX, een ruimtestart-up die de ruimtevaart zou democratiseren.

Falcon

Dat liep aanvankelijk niet van een leien dakje. Tussen 2006 en 2008 faalde SpaceX drie keer in het lanceren van een eerste Falcon-raket. Maar de vierde lancering, in 2008, lukte wel. En bij de vijfde slaagde SpaceX erin een satelliet in een baan rond de aarde te krijgen.

In 2010 zette SpaceX zich, met wat financiering van de NASA, aan de ontwikkeling van dezelfde Falcon9-raket die straks de Crew Dragon-capsule met twee astronauten in het ISS moet krijgen. Dat type raket is ondertussen

83 keer gelanceerd, waarbij het slechts twee keer misliep.

Ondertussen slaagt SpaceX er ook in die Falcon9 deels te recupereren, wat de kosten van de ruimtevaart drastisch deed dalen. Als het lukt mensen in de ruimte te brengen, zal dat naar verwachting opnieuw een impuls geven aan de boomende private ruimtevaart. Behalve SpaceX zijn ook Boeing, Blue Origin van Amazon-CEO Jeff Bezos en Virgin Galactic van Richard Branson bezig met commerciële ruimtevaart. Die concurrentie kan helpen verder de prijs te drukken.

X Æ A-Xii

Als de missie slaagt, schrijft SpaceX geschiedenis en zal oprichter Musk opnieuw op handen gedragen worden. Al weet je met Musk nooit hoelang de verering blijft duren. Bij niemand anders gaan bewondering en ergernis zo hand in hand als bij hem.

Vooral op Twitter gaat de ondernemer met de regelmaat van de klok van het padje. Met enkel dit jaar al tweets over dat hij het aandeel Tesla te duur vindt, tweets die de ernst van de coronapandemie in twijfel trokken, dreigementen om zijn Tesla-fabriek in Californië te verhuizen als hij die niet mocht heropenen - iets wat hij ook deed, tegen de overheidsorders in - en een geboorteaankondiging van zijn zoon met de zangeres Grimes. Mocht u het gemist hebben: die kreeg de naam X Æ A-Xii Musk mee.