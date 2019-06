Spanning in Zaventem stijgt voor begin zomervakantie

Of Brussels Airlines maandag concrete maatregelen voorstelt, is onzeker. De kans is klein dat Lufthansa net voor het begin van de cruciale zomervakantie oproer bij het personeel riskeert. ‘We hopen dat de sociale impact voor Brussels Airlines weinig of nul is’, zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond. ‘Maar het is koffiedik kijken.’