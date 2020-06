Staatsholding blaast nieuw leven in Belgische luchtvaart

Door het ene na het andere luchtvaartbedrijf geld toe te stoppen, ontpopt de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) zich tijdens de coronacrisis als redder in nood van het Belgische vliegweefsel.

België heeft er een nieuwe 'luchtvaarttrots' bij. In de iconische Skyhall van Brussels Airport werd vrijdag Blueberry boven de doopvont gehouden. De nieuwe holding is een joint venture van Sabena Aerospace, het vroegere onderhoudsbedrijf van Sabena, en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

De lancering vloeit voort uit de overname van Sabca. Sabena Aerospace en FPIM kochten het bedrijf, dat onderdelen in metaal of composietmaterialen produceert voor Airbus, Boeing en de Ariane-raketten, begin dit jaar voor 75 miljoen euro van het Franse concern Dassault. De nieuwe holding Blueberry, die Sabca en Sabena Aerospace overkoepelt, zal 1.200 werknemers tellen en een gecumuleerde omzet van 250 miljoen euro draaien.

De nieuwe eigenaars, die elk de helft van Blueberry in handen krijgen, beklemtoonden gisteren de gemeenschappelijke roots van Sabena en Sabca. Beide bedrijven ontstonden in de schoot van SNETA (Syndicat National d'Étude des Transports Aériens), de luchtvaartgroep die de Belg Georges Nélis in 1919 oprichtte met steun van koning Albert I. 'België is al 100 jaar een pionier in alles wat luchtvaart is', zegt Tom Feys, directeur investeringen bij FPIM. 'Door de verankering van de industriële parel Sabca kunnen we een aanzienlijk deel van de maakindustrie in België houden.'

De nieuwe groep, met vestigingen in de drie gewesten (Zaventem, Lummen, Haren en Gosselies), heeft grote ambities. Via synergieën, schaalvergroting en mogelijk nieuwe participaties wil Blueberry een 'uniek industrieel ecosysteem in de luchtvaartindustrie' uitbouwen. De groep combineert de productie van onderdelen met het onderhoud en het herstel van passagiers- en vrachtvliegtuigen, en richt zich zowel op burgerlijke en militaire luchtvaart als op ruimtevaart. 'Alles wat vliegt, behoort tot de perimeter van Blueberry', vatte Sabca-topman Thibauld Jongen de ambities samen.

Aviapartner

Die diversificatie moet het bedrijf zonder kleerscheuren door de coronacrisis helpen. Ook Sabena Aerospace voelt de impact van het virus, dat de wereldwijde luchtvaartindustrie midscheeps raakt. Het onderhoudsbedrijf kreeg onlangs al een lening van 7,5 miljoen euro van de FPIM, die al 7,5 procent van Sabena Aerospace in handen had.

Door de coronacrisis zijn het drukke tijden voor de FPIM. De Belgische staatsholding moest de voorbije weken voortdurend brandjes blussen in de luchtvaartwereld. Woensdag kreeg de FPIM groen licht van de federale regering om Aviapartner een converteerbare lening van 25 miljoen euro toe te stoppen. De Belgische afhandelaar moet de operaties op Brussels Airport verzekeren nu zijn enige concurrent Swissport Belgium over de kop ging.

De staatsholding stutte ook Sonaca, het Waalse bedrijf dat de beweegbare onderdelen maakt waardoor vliegtuigvleugels in- en uitschuiven bij het opstijgen en het landen. Begin mei raakte bekend dat de FPIM en de Waalse investeringsmaatschappij SRIW elk 25 miljoen euro vers kapitaal in het bedrijf steken. Daardoor verdubbelt de FPIM haar belang in Sonaca tot 15 procent. 'Als aandeelhouder moet je er in goede en kwade tijden staan', zegt Tom Feys.

Brussels Airlines

Het federale investeringsvehikel speelt ook een hoofdrol in de redding van luchtvaartmaatschappijen. De FPIM pompte in april 2 miljoen euro vers kapitaal in Air Belgium, waardoor ze een belang van 22 procent opbouwt. De staatsholding bundelde voor de kapitaalverhoging de krachten met de Waalse investeringsvehikels SRIW en Sogepa, waarvan Aviapartner-eigenaar Laurent Levaux voorzitter is.

FPIM-topman Koen Van Loo schaakt op vele schaakborden tegelijk. De vroegere kabinetschef van Didier Reynders (MR) onderhandelt met de Duitse luchtvaartreus Lufthansa over een reddingspakket van 390 miljoen euro voor diens Belgische dochter Brussels Airlines. De FPIM eist garanties over de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaartmaatschappij. Tegelijk moet Van Loo vermijden dat Brussels Airport zijn belangrijkste klant verliest. De FPIM bezit ook een kwart van de nationale luchthaven, wat de staatsholding elk jaar een sappig dividend bezorgt.

Zo heeft de FPIM een dikke vinger in de pap bij alle delicate luchtvaartdossiers. Dat ecosysteem vormt al langer een belangrijke focus van de staatsholding. 'De lucht- en ruimtevaartsector is van strategisch belang voor de Belgische economie en vertegenwoordigt bijna 100.000 directe en indirecte banen', stelt directeur Tom Feys.