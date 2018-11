‘Staking Aviapartner kostte Zaventem 120.000 passagiers'

Brussels Airport verwerkte in de maand oktober bijna 2,2 miljoen passagiers, een daling met 2,4 procent op jaarbasis. Zonder de staking bij afhandelaar Aviapartner zou er volgens de luchthaven een groei van drie procent zijn geweest.

De impact van de staking was vooral te voelen op de vluchten op korte afstanden, aldus Brussels Airport. ‘De staking van Aviapartner had minder invloed op het langeafstandsverkeer (meestal afgehandeld door Swissport), dat in oktober een mooie stijging van 11 procent noteerde.