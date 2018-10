Staking Aviapartner legt onmacht Brussels Airport bloot

De luchthaven wordt alsmaar afhankelijker van beroepsgroepen die haar in een houdgreep kunnen houden.

De staking bij de bagageafhandelaar Aviapartner is aan haar zesde dag bezig. Dinsdag worden zeker 140 van de 620 vluchten op Brussels Airport geannuleerd.

Voor de luchthaven, na de haven van Antwerpen de tweede economische motor van het land, wordt sociale onrust vaste prik. Dit jaar vonden al minstens 12 sociale acties plaats. 'Brussels Airport is de kampioen van de stakingen aan het worden', klaagt een anonieme bron op de luchthaven. 'Voor het imago van België is dit dramatisch', zegt transporteconoom Eddy Van de Voorde (UAntwerpen).

Brussels Airport is dan ook erg afhankelijk van tal van partners die haar in een houdgreep kunnen houden. De grootste macht zit bij beroepen zonder wie de luchthaven niet functioneert. Bovenaan de piramide staan de verkeersleiders van Belgocontrol en Eurocontrol. Als zij ontevreden zijn of de dienst met problemen kampt, ligt het luchtverkeer binnen vijf seconden stil.