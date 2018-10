Staking bij Aviapartner gaat dinsdag waarschijnlijk verder

Het lijkt er sterk op dat een akkoord tussen de vakbonden en directie Aviapartner niet voor maandag zal zijn. 'Het is niet waar dat er water bij de wijn is gedaan', zegt ACLVB-vakbondsman Fouad Boughrine. De staking gaat dinsdag waarschijnlijk zijn zesde dag in.

'Toen we maandagochtend de tegenvoorstellen zagen, moesten we tot onze grote verbazing en frustratie vaststellen dat die nog minder waren dan voordien. Om een voorbeeld te geven: de 30 tijdelijke vast contracten voor de interimmers waren vandaag teruggebracht naar 20', vertelt Boughrine.

Een akkoord lijkt maandag alvast niet meer in de maak. Daar geloven de vakbonden niet in, nadat Yves Nuyts, General Manager Handling van Aviapartner in België, bij VRT liet uitschijnen dat het nog een tijd zal duren voor er schot in de zaak komt. De vakbonden stellen dat Aviapartner al tot zeker woensdag een voortzetting van de staking voorziet. Momenteel is er een pauze ingelast. Om 18.30 uur wordt er terug rond tafel gezeten.

Ondertussen groeit de frustratie en twijfelen de vakbonden steeds harder aan de ware intenties van Aviapartner. Zeker omdat het financieel in slechte papieren blijkt te zitten.

'We denken echt dat er iets achter hun tactiek schuilt, maar wat dat moet nog blijken. Ze laten ook altijd uitschijnen dat het hun faillissement zal betekenen als ze toegeven op sommige dingen. Eerst dachten we dat het een truc was, maar ze blijven dit herhalen', aldus Boughrine.

Twintig punten

De vakbonden benadrukken nogmaals dat ze snel een akkoord hopen te treffen met de directie van afhandelaar Aviapartner, maar die laat naar de vakbonden uitschijnen dat er minder haast is. De onderhandelingen blijven enorm stroef verlopen. 'De directie van Aviapartner zegt dat er nog tot woensdag gestaakt wordt. Wij zijn bereid om vanavond al een akkoord te sluiten', stelt ACLVB-vakbondsman Fouad Boughrine. De vakbond presenteerde maandag al twee keer tegenvoorstellen op de nieuwe voorstellen die de directie aanbracht.