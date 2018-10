Staking bij Aviapartner op Brussels Airport

Op Brussels Airport is donderdagavond een spontane staking uitgebroken bij Aviapartner.

Dat bevestigt een woordvoerster van de luchthaven. Aviapartner handelt onder meer de toestellen van Ryanair en TUI fly af.

'De staking is rond 17.30 uur uitgebroken. Op dit moment wordt er bij Aviapartner geen bagage in- of uitgeladen', zegt de woordvoerster van luchthaven van Zaventem. 'In totaal zijn 28 vertrekkende vluchten getroffen, terwijl er nog 43 aankomende vluchten waarschijnlijk hinder zullen ondervinden. De achterblijvende bagage wordt nu geklasseerd en vanaf morgen naar de bestemmingen van de reizigers of naar hen thuis gestuurd.'

In een gezamenlijk pamflet kaarten de vakbonden tal van problemen aan. 'Er is geen respect voor de wetgeving en de interne afspraken met betrekking tot de overgang van interimmers naar vast contract. Dat respect is er evenmin voor de wetgeving rond arbeidstijd, meer bepaald voor de verplichte minimumrust tussen twee shiften, de grenzen voor overuren, de gemaakte afspraken rond maaltijdpauzes enzovoort.'

Nog stakingen?

De staking van het personeel wordt gedekt door alle vakbonden, luidt het. Er liep nog een stakingsaanzegging sinds januari.

Of de acties de komende dagen zullen worden voortgezet, is nu nog niet duidelijk. 'Het zal ervan afhangen of de directie met oplossingen komt', zegt Sandra Langenus van de socialistische vakbond. 'Maar ik vrees dat het wel eens heel lang zou kunnen duren.'