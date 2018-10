Staking bij Aviapartner voorbij

Het personeel van de bagageafhandelaar geeft zijn fiat aan het voorakkoord dat de vakbonden met de directie hebben gesloten.

Het personeel van de bagageafhandelaar Aviapartner moest zich woensdagochtend om 11 uur over het voorakkoord tussen de vakbonden en de directie uitspreken. Rond 14.20 uur kwam er witte rook. Daarmee komt een einde aan de staking die bijna zeven dagen duurde en tot grote chaos op Brussels Airport leidde. Het werk wordt meteen hervat. Een klein deel van het personeel ging eerder al spontaan aan de slag.

Volgens Brussels Airport blijven woensdag 90 vluchten afgelast. 'Aviapartner herstart deze namiddag geleidelijk zijn activiteiten. Een terugkeer naar de normale operaties is voor morgen verwacht', zegt de luchthaven woensdagnamiddag.

De grote pijlers van het akkoord dat bonden en directie na een nachtelijke marathonvergadering sloten, zijn de verlaging van de werkdruk, investeringen in materiaal, premies voor het personeel en een goede opvolging van de afspraken.

3,2 miljoen euro voor nieuw materiaal

Om de werkdruk te verminderen wordt nieuw personeel aangeworven, krijgen 27 tijdelijke contracten een vast contract en 32 werknemers een contractuitbreiding. Er komen ook duidelijke bezettingsregels voor de ploegen.

Daarnaast moeten de werknemers op de luchthavens van Oostende, Luik en Zaventem tegen eind maart 2019 een premie van 250 euro krijgen. Er komt een investering van 3,2 miljoen euro om het verouderde materiaal te vervangen en de werking van de personeelsdienst wordt doorgelicht en versterkt.

Conclusies trekken

De bonden noemen de aanwezigheid van het trio Clive Hopkins, Laurent Levaux en Richard Prince, de internationale top van het bedrijf, een gamechanger. Die onderhandelden sinds dinsdagmiddag mee en duwden de Belgische directie naar de achtergrond. 'Hopkins zag in dat er een reëel probleem was en dat er oplossingen moesten komen', klinkt het bij het ACV. 'Eindelijk kon het over de inhoud gaan.'

De Belgische directie moet weinig lof verwachten. 'We hopen dat de Europese directie de juiste conclusies trekt. We hadden hetzelfde akkoord ook vrijdag kunnen bereiken', klinkt het. 'Als het Belgische management naar het personeel geluisterd had, had het een staking kunnen vermijden. Het draagt een grote verantwoordelijkheid', zegt Sandra Langenus van de socialistische vakbond BTB-ABVV.

Er zouden in ruil voor het akkoord geen afspraken gemaakt zijn over een gegarandeerde periode van sociale vrede. Het wantrouwen tussen het personeel en de Belgische directie blijft groot. De voorbije staking, waarbij het personeel spontaan het werk neerlegde, is niet de eerste. Er is afgesproken dat de bonden en de directie in het sociaal overleg op de hoogte worden gebracht als er een nieuw conflict is. De bedoeling is dat daarna binnen drie dagen een verzoeningsvergadering wordt bijeengeroepen.

Aan de slag

Voor Aviapartner komt het er nu op aan de achtergebleven bagage zo snel mogelijk te verwerken, zodat de passagiers hun bagage terugkrijgen.