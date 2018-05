Staking kost Brussels Airlines bijna 10 miljoen euro

De pilotenstaking maandag en woensdag bezorgt luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines een financiële kater

De vakbonden bij Brussels Airlines hebben opgeroepen om op maandag 14 en woensdag 16 mei te staken. Maandag dreigen daardoor 278 vluchten te worden geschrapt, woensdag 279. Slechts twaalf vluchten zijn verzekerd (zie inzet).

Door de staking zijn 60.000 passagiers getroffen. Bij Brussels Airlines is het alle hens aan dek om voor hen een oplossing te vinden. Reizigers kunnen hun vlucht omboeken via Facebook, Twitter, het callcenter van Brussels Airlines of eventueel het reisbureau als de vlucht langs die weg is geboekt.

Callcenter overbelast

'We zoeken voor de getroffen passagiers een vlucht die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke datum ligt', zegt Wencke Lemmens, de woordvoerster van Brussels Airlines. 'Als we geen oplossing vinden, zoeken we een vlucht bij een andere luchtvaartmaatschappij. Wie wil, kan ook zijn ticket annuleren. Dat wordt dan volledig terugbetaald.'

De kans is evenwel groot dat wie naar het callcenter van Brussels Airlines belt op de bezettoon botst. 'We hebben vijf callcenters die 24 uur op 24 uur open zijn. Maar omboekingen nemen soms wel 20 tot 30 minuten in beslag. Daarom zijn de lijnen constant bezet', zegt Lemmens.

Twaalf vluchten verzekerd Zeker twaalf vluchten zullen maandag en woensdag wél doorgaan. Het gaat om vluchten naar Billund en Kopenhagen in Denemarken, Stockholm en Göteborg in Zweden, Berlijn en Hannover in Duitsland, Milaan en Turijn in Italië, Nantes, Parijs en Straatsburg in Frankfurt en het Zwitsere Basel, .

Door de omboekingen, de terugbetalingen en de schadevergoeding zal de staking Brussels Airlines 9,4 miljoen euro kosten, schat het bedrijf.

Hogere lonen

De piloten staken voor hogere lonen en een betere werk-privébalans. Woensdag heeft de directie een voorstel op tafel gelegd voor een loonsverhoging van 3 procent in 2019 en nog eens 3 procent vanaf 2020 als piloten geen doorgroeimogelijkheden zouden krijgen. Er lagen ook zes extra vakantiedagen op tafel voor 60-plussers en een voorstel om piloten en ander vliegend personeel te erkennen als zwaar beroep.

Voor de vakbonden bleven die voorstellen te vaag. Bovendien zitten ze in hun maag met de integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lagekostenmaatschappij van het Duitse moederbedrijf Lufthansa. De bonden eisen een duidelijk plan voor Brussels Airlines.

Geen toegevingen van Lufthansa

Topvrouw Christina Förster, die nog maar enkele maanden aan het hoofd van Brussels Airlines staat, vindt de eisen van de vakbonden onaanvaardbaar. 'De vakbondsdelegatie blijft bij haar eisen en die komen neer op een totale kostprijsverhoging van 25 procent. Het zou onverantwoord zijn voor de toekomst van ons bedrijf en de 3.900 medewerkers om die eisen te aanvaarden.'