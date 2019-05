Staking om asbestgevaar bij Swissport Cargo

Bij cargoafhandelaar Swissport Cargo op Brussels Airport heeft het personeel het werk neergelegd wegens ongerustheid over asbest, meldt vakbond ACV Puls.

'Swissport Cargo nam niet de nodige voorzorgsmaatregelen zodat het risico bestaat dat werknemers in contact zijn gekomen met asbestdeeltjes', waarschuwen de vakbonden ACV Puls en BBTK-SETCa in gemeenschappelijk front. De vakbonden vinden het 'schandalig en ongehoord' dat het bedrijf zo lichtzinnig omspringt met de gezondheid van de werknemers. 'Wij eisen garanties voor het verdere verloop van de renovatiewerken en voor de werknemers die mogelijk in aanraking zijn gekomen met asbest', zeggen de vakbondssecretarissen Hans Elsen (ACV Puls) en Olivier Van Camp (BBTK-SETCa).