Stakingen hakken in winst Ryanair

Stakingen

Bovendien lijken veel klanten het vertrouwen in Ryanair te verliezen. Het bedrijf geeft aan dat er in het derde kwartaal minder boekingen zijn dan verwacht. 'In de herfstvakantie en rond kerstmis zijn de boekingen en de tarieven 'geaffecteerd'. 'Zeker in de vijf landen waar er herhaaldelijk onnodige stakingen waren', schrijft het bedrijf.