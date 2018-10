Stakingen hakken in winst Ryanair

De vliegmaatschappij gaat er prat op dat het de goedkoopste van Europa is. Daarom is het niet geneigd de impact van hogere brandstof- en personeelskosten - en de stakingen die aan dat laatste voorafgingen - zonder meer door te rekenen aan klanten. De klant betaalde gemiddeld 39 euro per vliegticket in de afgelopen periode: een daling van 3 procent. Dat wijst erop dat er minder mensen zijn die bereid zijn om te betalen voor duurdere, meer flexibele tickets.