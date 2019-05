'Stakingen jagen cargo weg uit Zaventem'

De stakingen bij de luchtverkeersleider Skeyes hebben vorig jaar ruim 188.000 passagiers gehinderd. Sommige cargomaatschappijen hebben hun activiteiten verplaatst, zegt Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport.

Het sociaal conflict bij Skeyes heeft de voorbije weken een zware impact gehad op de operaties bij Brussels Airport, zei de CEO donderdagochtend. Meer dan 188.000 passagiers zagen hun vlucht geannuleerd of vertraagd, en cargomaatschappijen hebben operaties verplaatst. 'Er moet een structurele oplossing komen bij Skeyes', vindt hij.

Tussen midden februari en eind april werden op Brussels Airport 403 vluchten geannuleerd omdat de dienstverlening van Skeyes verstoord was. Die annuleringen troffen volgens Feist 49.000 passagiers en 10.000 ton vracht. Daarnaast liepen de vluchten van nog eens 136.000 passagiers vertraging op. 3.500 reizigers misten hun aansluiting.

Het is moeilijk te begrijpen dat de hoofdstad van Europa geen vluchten kan uitvoeren als enkele mensen ziek zijn bij de luchtverkeersleider Skeyes. Arnaud Feist CEO Brussels Airport

Behalve de directe gevolgen is er ook de imagoschade, zegt Feist. Overstappende passagiers kunnen kiezen voor een andere luchthaven. En cargomaatschappijen hebben al beslist een deel van hun operaties te verplaatsen, voornamelijk naar Duitsland. 'We weten niet of dat tijdelijk is of niet. Het is niet eenvoudig het vertrouwen te herstellen.'

De luchthaventopman hoopt dat vrijdag een oplossing uit de bus komt. Bij de luchtverkeersleider is dan een paritair comité gepland, waar directie en vakbonden opnieuw een uitweg zoeken uit de impasse. 'We wachten met spanning het resultaat van het paritair comité af', zegt Feist. 'Maar het is moeilijk te begrijpen dat de hoofdstad van Europa geen vluchten kan uitvoeren als enkele mensen ziek zijn. Er moet iets structureels gebeuren om dat op te lossen.'

Dividend

De luchthavenuitbater kondigde een verhoging aan van het dividend van 74 naar 93 miljoen euro. Dat betekent dat de Belgische staat, die een kwart van de aandelen bezit, iets meer dan 23 miljoen binnenkrijgt. Dat is een kleine 5 miljoen meer dan het jaar ervoor. Ook het Australische Macquarie, dat de verkoop van zijn aandelen in Brussels Airport (36%) aan het afronden is, ontvangt nog dividenden. Het krijgt 33,5 miljoen euro.

De verhoging van het dividend ligt volgens Feist ‘in lijn met het gemiddelde niveau van de voorgaande jaren’. In 2016 werd nog een dividend van 109 miljoen euro uitbetaald. De Belgische overheid, die een kwart van de aandelen bezit, moest vorig jaar een stevige daling van het dividend slikken.

De uitbater van de luchthaven van Zaventem heeft ondanks de stakingshinder een goed 2018 achter de rug, waarin hij een recordaantal van 25,7 miljoen passagiers verwerkte. De omzet nam met 7,9 procent toe tot 595 miljoen euro. De bedrijfswinst (ebit) verstevigde met 5,4 procent tot 220 miljoen. Onderaan de resultatenrekening mag Brussels Airport een nettowinst van 111 miljoen euro bijschrijven, een kwart meer dan in 2017. Dat is te danken aan de hogere operationele resultaten en lagere financiële lasten over 2018.

23 miljoen Dividend De Belgische overheid krijgt dit jaar een dividend van 23 miljoen euro van Brussels Airport.

Brussels Airport krijgt binnenkort drie nieuwe aandeelhouders omdat Macquarie zijn belang van 36 procent in Brussels Airport verkoopt. Het Nederlandse pensioenfonds APG, de Australische investeerder QIC en de verzekeraar Swiss Life kopen de aandelen over. De afronding van die deal is voor het vierde kwartaal, liet Feist weten. Aan het belang van het pensioenfonds OTPP en van de Belgische staat verandert niets.