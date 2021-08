Stakingsaanzegging bij Brussels Airlines

De vakbonden van de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines hebben een stakingsaanzegging naar de directie gestuurd. Ze ijveren om de werkdruk voor het cabinepersoneel te verlichten.

De bonden klagen de te hoge werkdruk voor het cabinepersoneel al enkele weken aan. 'Door de piek in het aantal vluchten deze zomer is het personeel oververmoeid', zegt Tim Roelandt van de liberale vakbond ACLVB. 'De aaneenschakeling van vluchten en te korte rustperiodes maakt de roosters erg zwaar.'

Vorige week liep een nieuw verzoeningsgesprek spaak. Daarom dienen de bonden nu een stakingsaanzegging in voor onbepaalde tijd. Maar de kans dat het effectief tot een staking komt, is klein, zegt Roelandt. 'De passagiers moeten buiten schot blijven. Maar zo'n officiële aanzegging is ook nodig voor andere vakbondsacties, zoals overleg met het personeel.' Pas na het raadplegen van de achterban zal duidelijk worden of en welke acties er komen.

Er moeten andere planningsregels komen om de werkdruk structureel beter te maken. Tim Roelandt ACLVB

De bonden willen dat structureel iets verandert aan de manier waarop de werkschema's worden samengesteld. Volgens Roelandt toont het management zich bereid om moeilijke roosters aan te passen, maar de bonden ijveren voor proactief gedrag. 'Er moeten andere planningsregels komen om de werkdruk structureel beter te maken.'

Eerder had de maatschappij ook al voorgesteld om 20 aanwervingen te doen, maar dat volstaat voor de bonden niet om de werkdruk te verlichten. 'Het gaat om een tijdelijke piek, want als de vakantie voorbij is, zakt het aantal vluchten weer', zegt Roelandt. 'De kans is zelfs groot dat er dan weer tijdelijke werkloosheid moet ingevoerd worden.'

Lufthansa

'Het is niet de bedoeling de reizigers te straffen', zegt Olivier Van Camp van de socialistische vakbond. 'We kunnen deze situatie alleen maar betreuren en vragen aan Lufthansa, dat als enige verantwoordelijk is voor deze situatie, om verantwoordelijkheid te nemen en meer te luisteren naar en respect te tonen voor het personeel van Brussels Airlines', aldus de bonden.

De directie van Brussels Airlines liet eerder al weten dat ze blijft streven naar overleg om tot oplossingen te komen. Ze veroordeelt 'elke sociale actie die haar gasten schade kan toebrengen, de werklast van andere personeelsleden beïnvloedt en de vooruitgang van het bedrijf en de financiële stabiliteit ervan in gevaar brengt'.