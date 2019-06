Stakingsdreiging bij zusterbedrijven Brussels Airlines

De vakbond en Lufthansa liggen al enige jaren af en aan in de clinch over de beloning van het cabinepersoneel. De onderhandelingen voor drie personeelscategorieën, Lufthansa, Eurowings en Germanwings, slepen aan. Germanwings werd, net als Brussels Airlines, overgenomen door Lufthansa en bij de lagekostendivisie Eurowings ondergebracht.

Ufo, dat naar eigen zeggen 30.000 cabinepersoneelsleden vertegenwoordigt, wil dat het beloningsbeleid concernbreed wordt vastgesteld en eist van de directie snel boter bij de vis. 'We hebben te lang de vreedzame weg bewandeld', zegt de bond in een open brief . Lufthansa gaf begin deze week aan dat er bijkomende besparingen op komst zijn bij Eurowings.

Stemming

In maart had de vakbond al aangekondigd te gaan staken in de zomer als er geen oplossing kwam. Daar heeft Lufthansa volgens de bond niet afdoende op gereageerd. Ufo organiseert daarom een stemming bij Eurowings en Germanwings. Het cabinepersoneel mag zich 'zo snel mogelijk' uitspreken over acties. Volgens de vakbond kan dat al in de belangrijke vakantiemaand juli tot stakingen leiden.