Stakingsdreiging flakkert weer op bij Brussels Airlines

Bij Brussels Airlines zitten directie en vakbonden op maandagnamiddag vanaf 13 uur opnieuw rond de tafel over het loon en de arbeidsomstandigheden van de piloten. De zenuwen staan op scherp want er loopt nog steeds een stakingsaanzegging.

Sceptische vakbonden

Directie en bonden zullen maandagnamiddag nog stevig moeten vergaderen, want wat momenteel op tafel ligt, is voor de bonden onvoldoende. 'We zijn erg sceptisch. Er moet nog grote vooruitgang worden geboekt', was vakbondsvrouw Anita Van Hoof (BBTK) duidelijk voor de aanvang van de vergadering op de hoofdzetel van Brussels Airlines in Diegem.