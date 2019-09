Start-up gaat vliegtuigen ontmantelen in Oostende

Aerocircular aan het werk met een Airbus A340 in Frankfurt, in opdracht van Lufthansa.

De start-up Aerocircular heeft een eerste grote deal beet bij Lufthansa. Cockpits worden vliegsimulatoren, de romp wordt poeder voor 3D-printers.

Aerocircular heeft met Lufthansa – meer bepaald Lufthansa Technik – een overeenkomst gesloten om tussen nu en eind 2020 in Oostende 15 vliegtuigen te ontmantelen. De deal heeft een waarde van om en bij de 3 miljoen euro.

Aerocircular bouwde in Antwerpen een Fokker 50 om tot een trainingscentrum voor snuffelhonden van de politie.

Aerocircular bouwde de voorbije maanden al expertise op. Het ontmantelde voor Lufthansa een toestel op verplaatsing, in Frankfurt. En in Antwerpen bouwde het de laatste Fokker 50 van VLM Airlines om tot een trainingscentrum voor snuffelhonden van de politie. ‘Maar dit is de grote doorbraak. Dit zet ons op de kaart. Dit is een belangrijk moment’, zegt Koen Staut, de oprichter en CEO, over de Lufthansa-deal.

De loods in Oostende - 4.500 vierkante meter groot en 17 meter hoog - is zo goed als klaar en wordt half oktober in gebruik genomen. ‘Het eerste vliegtuig, een Airbus A320, staat al voor de deur. We moeten het gewoon binnenrijden en we kunnen aan de slag’, zegt Staut. Vliegtuig nummer twee en drie komen eind oktober en midden november binnengevlogen. ‘En het is niet de bedoeling dat het bij die ene klant blijft. Onderhandelingen met een tweede klant naderen het einde’, luidt het.

De loods is erop voorzien om jaarlijks 25 vliegtuigen onder handen te nemen, goed voor 35 jobs. ‘Dat kan verdubbelen als we een tweede shift draaien. Maar dat zien we dan wel’, zegt Staut.

Vijf jaar voorbereidend werk

Staut richtte Aerocircular op in 2017, maar daar gingen jaren voorbereidend werk vooraf. ‘We hebben alles minutieus bestudeerd en wel 1.500 vliegtuigonderdelen en veel materiaalstromen in kaart gebracht. Daarrond hebben we een ecosysteem gebouwd van tientallen partners om alles af te zetten en te laten verwerken. Een gigantisch werk’, blikt hij terug.

‘Ons uitgangspunt is dat je met alles iets kan doen. We proberen alles zo hoogwaardig mogelijk een herbestemming te geven. Op een rendabele manier. Dat hebben we voor een heel groot percentage van een vliegtuig al gerealiseerd.’

Cockpits voor simulatoren

Voor alle cockpits uit Oostende heeft Aerocircular bijvoorbeeld een deal met een bouwer van vluchtsimulatoren. Die zal er vluchtsimulatoren van maken. De motoren krijgen vaak een nieuw leven als … vliegtuigmotoren. ‘Vliegtuigen die hier aankomen zijn misschien 20 jaar oud, of ouder, maar het kan zijn dat er een maand eerder nieuwe motoren zijn opgezet om de laatste vluchten veilig af te werken. Dan zijn die nog wat waard natuurlijk.’

Wist je trouwens dat een toestel tot 30 kilometer bekabeling bevat? Koen Staut CEO Aerocircular

Vloeren, keukeninrichting, ramen, zijpanelen, kabels, … Alle losse onderdelen worden tot de basisstructuur uitgebroken. ‘Wist je trouwens dat een toestel tot 30 kilometer bekabeling bevat?’ En wat met stoelen? ‘Die gaan in dit geval wellicht terug naar Lufthansa. Ze willen natuurlijk niet dat ze opduiken in andere vliegtuigen. En ja, met een online winkel zouden we die wel kwijt kunnen bij particulieren, maar we willen niet dat die opduiken in een of ander andere man cave.’

Colablikjes en 3D-printers

De belangrijkste uitdaging is een afzet te vinden voor onderdelen zonder duidelijke herbestemming. ‘De zijpanelen bijvoorbeeld. Daar zit kevlar in. Die stof is brandwerend, licht en sterk. We doen onderzoek, samen met universiteiten, om die vezels te recupereren en in nieuwe industriële toepassingen te gebruiken. Zo maken we het verschil.’

Aerocircular werkt met universiteiten aan een nieuwe piste en technologie om de romp te versnipperen en als poeder in te zetten voor 3D-printers.

Ook de herbestemming van het aluminium uit vliegtuigrompen kan veel beter – ‘hoogwaardiger’ – volgens Staut. ‘Nu wordt dat vaak in stukken gehakt, gesmolten en komt het terug als colablikje. Maar dat is zonde, want het aluminium uit die romp is het meest hoogwaardige aluminium dat er bestaat’, klinkt het. Aerocircular werkt daarom samen met universiteiten aan een nieuwe piste en technologie om de romp te versnipperen en als poeder in te zetten voor 3D-printers.

De werkwijze van Aerocircular steekt af tegen de klassieke manier van slopen. Het bedrijf koopt geen vliegtuigen aan, maar werkt via een dienstenmodel. En dat is blijkbaar in opmars. ‘We halen meer waarde uit een toestel en we laten geen vliegtuigkerkhof achter. We denken circulair. Er blijft bijna niets over. Er is misschien 5 procent afval: versleten vloerbedekking of deeltjes van de keukeninrichting waarvoor het niet rendabel is om ze verder uit elkaar te halen.’

Expansie in VS en Abu Dhabi

Het bedrijf is ambitieus en kijkt al verder dan België en Europa. De bouw van gelijkaardige loodsen is bezig in de VS en Abu Dhabi. ‘We zijn in investeringsmodus’, klinkt het. De voorbereidende fase en de opstart in België hebben naar schatting 5 miljoen euro gevergd.