Steeds meer Belgen op kleine buitenlandse luchthavens

De regionale luchthavens van Eindhoven, Maastricht en Rijsel zien almaar meer Belgische reizigers, leert een rondvraag. 'Op een kleine luchthaven gaat alles sneller.'

'Wij verkneukelen ons helemaal niet in de problemen bij onze collega's van Brussels Airport', benadrukt Maurits de Beer, manager route development van het Nederlandse Eindhoven Airport. 'We blijven uitgaan van onze eigen kracht.' Eindhoven Airport is een van de regionale luchthavens vlak bij ons land die almaar meer Belgische passagiers aantrekken, leert een rondvraag van De Tijd.

Eindhoven Airport schat dit jaar af te klokken op 900.000 Belgische passagiers, 15 procent op een totaal van 6 miljoen. Vorig jaar waren er dat 570.000, of 10 procent van 5,7 miljoen. Een op de tien van alle zakenreizigers op de luchthaven is Belg. 'Gemak is onze grootste troef', aldus de Beer. 'Vooral Belgen uit de provincies Antwerpen en Limburg verkiezen onze luchthaven boven die van Zaventem door de vlotte bereikbaarheid met de wagen. We hebben goeie parkeerfaciliteiten. En vanop je parkeerplaats zit je binnen het uur in je vliegtuig.'

Maar er speelt nog een factor. 'Sinds vorig jaar maken we meer reclame in België, onder meer via de radio en reismagazines. Bovendien is TUI fly, een van onze partners, een sterk merk in België. De maatschappij promoot de regionale luchthavens vanwege de vlotte bereikbaarheid.'

Eenzelfde geluid bij het kleinere Maastricht Aachen Airport. 'Dit jaar zullen we zo'n 300.000 passagiers verwelkomen, tegenover 160.000 vorig jaar', aldus woordvoerster Hella Hendriks. 'Zo'n 20 procent is Belg, en hun aantal blijft toenemen. Dat heeft vooral te maken met het sterk gegroeide aanbod aan vakantiebestemmingen van Corendon.'

Files

Ook de Noord-Franse luchthaven van Lille-Lesquin, vlak bij de Belgische grens, ontvangt almaar meer landgenoten. ‘Elk jaar vertrekken hier honderdduizenden Belgen’, zegt CEO Jean-Christophe Minot. ‘Precieze cijfers kan ik niet geven, maar het aantal stijgt jaar na jaar.’ Vorig jaar telde de luchthaven van Lille-Lesquin 1,9 miljoen passagiers, dit jaar verwacht ze er 2,1 miljoen.

‘Door de files rond Brussel is het moeilijk om vanuit Oost- en West-Vlaanderen op de luchthaven van Zaventem te geraken', stelt Minot. 'Bij ons gaat alles sneller omdat we een kleine luchthaven zijn. Ik sprak afgelopen weekend nog met heel wat Belgen. Ze vinden onze luchthaven vooral erg praktisch. Eens in de luchthaven sta je in 20 minuten aan de gate. In een grotere luchthaven als die van Zaventem zijn de problemen groter, net als de afstanden die je als passagier moet afleggen.’

‘Een Belg die in het Brusselse woont, zal niet naar de luchthaven van Rijsel afzakken. Maar wie in Kortrijk, Doornik of Roeselare woont, zal zich door de staking van Aviapartner op Brussels Airport misschien nog meer afvragen of hij wel wil opstijgen in Zaventem.’

In eigen land wrijft Brussels South Charleroi Airport zich naar eigen zeggen allerminst in de handen nu de bagageafhandelaar Aviapartner met problemen kampt op Brussels Airport. 'De herfstvakantie is sowieso een drukke periode, waarvoor we al bijkomend personeel optrommelden. Operationeel is het lastig om nog personeel op te roepen', zegt woordvoerder Vincent Grassa.

Bovendien is de staking in Zaventem niet goed voor de geloofwaardigheid van Belgische luchthavens, aldus Grassa. 'We merken dat internationale reizigers niet altijd weten wat allemaal aan de hand is. Wij hopen dat Aviapartner snel een compromis vindt. De cijfers illustreren trouwens dat er voor zowel de luchthaven van Zaventem als de onze ruimte is om zich te blijven ontwikkelen.'