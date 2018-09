Sterrenchef gaat aan de potten staan op de luchthaven

David Martin van restaurant La Paix in Anderlecht staat mee in voor viszaak Black Pearls op de luchthaven van Zaventem.

Het is een primeur: Brussels Airport biedt de duizenden reizigers die de luchthaven dagelijks aandoen voortaan de mogelijkheid aan te schuiven in een restaurant dat mee beheerd wordt door een sterrenchef. Het gaat om David Martin van La Paix in Anderlecht, door Michelin bedacht met één ster en bij Gault Millau goed voor een score van 17 op 20.

Martin staat in Zaventem mee in voor visrestaurant Black Pearls. De kok van Baskische origine werkt daarvoor samen met de Italiaanse groep Autogrill van de familie Benetton die op exclusieve basis de concessie in handen heeft voor de horeca op de luchthaven. De samenwerking startte discreet begin augustus en werd dinsdag wereldkundig gemaakt.

Black Pearls ligt in terminal A, heeft 80 plaatsen en is open van 8 tot 20 uur. Het restaurant kan tot 250 couverts per dag aan. Er werken 25 mensen die volgens Martin ultra gemotiveerd zijn als gevolg van zijn aantreden. De kok helpt bij het samenstellen van de kaart en wijzigt recepten.

Het uitbaten van een restaurant op de luchthaven is volgens hem een uitdaging. Er passeren wel veel mensen maar die hebben geen nood aan ingewikkelde menu's, wel aan schotels à la carte die in 5 tot 10 minuten klaar zijn. Tegelijk is het de bedoeling hen even te doen vergeten dat ze op een luchthaven zijn, al biedt de zaal 'Black Pearls by David Martin' zicht op het tarmac.