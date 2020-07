Steun helpt Brussels Airlines door eerste coronastorm

Brussels Airlines ontsnapte aan een gewisse dood dankzij een deal tussen de Belgische regering en Lufthansa, maar het blijft onduidelijk hoe lang het bedrijf verder kan met het pakket van bijna een half miljard euro.

Woensdagavond kregen de vakbondsvertegenwoordigers in een ondernemingsraad uitleg van Brussel Airlines-CEO Dieter Vranckx. Maar veel meer dan de details die dinsdag al in de pers waren uitgelekt, had de topman niet te vertellen.

Dat de luchtvaartmaatschappij voorlopig karig is met commentaar komt omdat het akkoord nog niet definitief is getekend door de betrokken partijen, en de Europese Commissie moet haar zegen geven voor deze staatssteun.

De Belgische regering geeft Brussels Airlines een lening van 290 miljoen euro om de kas, die door de coronacrisis bijna leeg is, te spijzen. Lufthansa hoest 170 miljoen euro op. Daarvan vloeit 70 miljoen euro naar het herstructureringsplan waarbij ruim 1.000 van de ruim 4.000 banen verdwijnen.

Maar hoe lang kan Brussels Airlines het uithouden met die injectie? Alles hangt af van de evolutie van het coronavirus. Het is wachten tot mensen weer massaal boeken en restricties op buitenlandse reizen verdwijnen. Dat de reisadviezen om de haverklap wijzigen, bemoeilijkt het voor het management om plannen te maken.

Hoeveel cash Brussels Airlines verliest, blijft geheim. Eerdere berichten dat er 3 miljoen euro per dag wordt verloren, spreekt woordvoerster Kim Daenen tegen. 'Het ging om ongeveer 1 miljoen euro per dag toen we nog niet vlogen'. Ze wijst erop dat leasingcontracten en kerosine de grootste kostenposten zijn.

De herstart van de vluchten verlicht de pijn. De bestemmingen in Europa en het Midden-Oosten zitten nu op 34 procent van de capaciteit van vorig jaar. In Afrika worden alleen repatriëringsvluchten uitgevoerd; commerciële langeafstandsvluchten herstarten pas in augustus.

Die vluchten leveren niet allemaal nieuwe inkomsten op: sommige vliegtuigen zitten vol met mensen met eerder gekochte of opnieuw geboekte tickets. Een opsteker is dat enkele bestemmingen populairder zijn dan voorzien. 'Voor vakanties doen Nice en Malaga het erg goed. Genève is in trek bij zakenreizigers', zegt Daenen.

Glazen bol

'We denken dat we nu de zomer en de herfst doorkomen', zegt vakbondssecretaris Paul Buekenhoudt van ACV Puls. 'Maar wat het volgend jaar zal zijn? Ik heb geen glazen bol. We moeten nu een duurzaam project uitbouwen'.

Bij de socialistische vakbond ACOD vindt Anita Van Hoof het positief dat er in het akkoord garanties zijn rond de naam Brussels Airlines, de hub in Zaventem en de investeringen in een nieuwe vloot. 'Het is ook erg belangrijk voor Brussels Airport.'

De Europese Commissie zal zich snel uitspreken over het akkoord, verwacht Caroline Buts, professor Economie aan de VUB. Dankzij een speciaal corona-framework voor staatssteun kan dat al binnen 24 uur na indiening. Dan is er nog een risico dat concurrent Ryanair zijn dreigement hard maakt om alle staatssteun aan te vechten. 'Ik denk niet dat ze snel gelijk zullen krijgen, het zijn uitzonderlijke omstandigheden waarbij staatssteun nodig kan zijn'