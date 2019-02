Stichter Aviapartner overleden

Alex Verougstraete, de stichter en jarenlange topman van bagageafhandelaar Aviapartner, is overleden.

Verougstraete overleed vorige week in Oman en werd 78 jaar. Aviapartner was zijn levenswerk.

De ondernemer bedacht een Europese strategie voor de luchtvaartactiviteiten van zijn familie, die teruggaan tot 1949. De familie Verougstraete richtte toen Herfurth Air Service op, een dienstverlener op de luchthaven van Deurne voor het scheepvaartbedrijf Herfurth. In 1970 werd dat bedrijf omgedoopt tot Belgavia.

Alex Verougstraete forceerde de kwantumsprong in 1991. Hij bracht de vijf luchtvaartbedrijven van zijn familie samen in een groep onder de naam Aviapartner, toen goed voor 2.500 werknemers op 20 luchthavens in België, Duitsland en Spanje. Naast kroonjuweel Belgavia (bagage- en cargoafhandeling en catering) ging het onder meer om Restobel (catering) en Securis (bewakingsdiensten).

De voorzitter-CEO vond het tijd de Belgische blik te verruimen en naar buiten te treden als een Europese speler. 'De familiale holding bestaat al 40 jaar, maar we willen ons profileren als Aviapartner. De keuze van de naam is niet toevallig: onze corebusiness is dienstverlening in de luchtvaartsector en als dusdanig zijn we de partner van de maatschappijen waarvoor we werken', was zijn uitleg.

De holding Ackermans & van Haaren kocht midden jaren negentig een kwart van Aviapartner. Er volgden jaren van internationale expansie, die soms gepaard ging met financiële zorgen. De Belgische groep werd de zevende aanbieder van luchthavendiensten in de wereld, maar was volgens zijn aandeelhouders wellicht te klein in de verwachte consolidatieslag in de sector.

Verkoop

In 2005, het jaar waarin Verougstraete 65 werd, werd Aviapartner door de familie Verougstraete en Ackermans & van Haaren verkocht aan de Britse investeringsgroep 3i en het management.

'Ik ben een gelukkig man. We hebben een oplossing gevonden waardoor de continuïteit van deze onderneming gegarandeerd is', verklaarde hij aan de verzamelde pers.

Voor de manager in hem was het ook een bijzonder moment, want hij stond de leiding over het bedrijf af aan Theo Dilissen, de topmanager die in 2016 overleed. Sinds de verkoop van zijn bedrijf bleef Verougstraete op de achtergrond.

Voor het bedrijf dat hij achterliet, werden de financiële donderwolken alleen maar groter. Eind 2008 stond Aviapartner aan de rand van het faillissement. Er werd met weemoed aan de periode-Verougstraete teruggedacht. '3i heeft een inschattingsfout gemaakt', klonk het bij de bonden. 'Ze dachten de winstgevendheid te kunnen opkrikken, maar Aviapartner was onder Alex Verougstraete al strak geleid.'